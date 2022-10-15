⚽ РПЛ. «Ростов» уступил «Уралу», ЦСКА и «Спартак» встретятся завтра

Накануне, 14 октября, стартовал 13-й тур РПЛ. В Ростове-на-Дону встретились «Ростов» и «Урал» (1:2).
Сегодня «Торпедо» сыграет с «Локомотивом». В воскресенье ЦСКА примет «Спартак».
Россия. РПЛ. 13-й тур
Торпедо (Москва) – Локомотив (Москва)
15 октября, 14:00 мск
15 октября, 14:00 мск
15 октября, 16:30 мск
15 октября, 19:30 мск
Крылья Советов (Самара) – Сочи
16 октября, 14:00 мск
Пари НН (Нижний Новгород) – Зенит (Санкт-Петербург)
16 октября, 16:30
ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва)
16 октября, 20:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Ранджелович, 17; 1:1 – Тугарев, 26 (с пенальти); 1:2 – Влут, 71.
Удаления: нет – Бевеев, 90+5 (вторая ж.к.).