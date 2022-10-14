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    ⚽ РПЛ. «Ростов» сыграет с «Уралом», ЦСКА и «Спартак» встретятся в воскресенье

    Сегодня, 14 октября, стартует 13-й тур РПЛ. В Ростове-на-Дону встретятся «Ростов» и «Урал».

    Завтра «Торпедо» сыграет с «Локомотивом». В воскресенье ЦСКА примет «Спартак».

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург)

    14 октября, 19:30 мск

    Торпедо (Москва) – Локомотив (Москва)

    15 октября, 14:00 мск

    Химки – Факел (Воронеж)

    15 октября, 14:00 мск

    Краснодар – Ахмат (Грозный)

    15 октября, 16:30 мск

    Динамо (Москва) – Оренбург

    15 октября, 19:30 мск

    Крылья Советов (Самара) – Сочи

    16 октября, 14:00 мск

    Пари НН (Нижний Новгород) – Зенит (Санкт-Петербург)

    16 октября, 16:30

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва)

    16 октября, 20:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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