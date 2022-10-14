⚽ РПЛ. «Ростов» сыграет с «Уралом», ЦСКА и «Спартак» встретятся в воскресенье

Сегодня, 14 октября, стартует 13-й тур РПЛ. В Ростове-на-Дону встретятся «Ростов» и «Урал».
Завтра «Торпедо» сыграет с «Локомотивом». В воскресенье ЦСКА примет «Спартак».
Россия. РПЛ. 13-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург)
14 октября, 19:30 мск
Торпедо (Москва) – Локомотив (Москва)
15 октября, 14:00 мск
15 октября, 14:00 мск
15 октября, 16:30 мск
15 октября, 19:30 мск
Крылья Советов (Самара) – Сочи
16 октября, 14:00 мск
Пари НН (Нижний Новгород) – Зенит (Санкт-Петербург)
16 октября, 16:30
ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва)
16 октября, 20:00 мск