⚽ РПЛ. «Химки» примут «Факел», «Локо» – в гостях у «Торпедо», «Краснодар» сыграет с «Ахматом», «Динамо» встретится с «Оренбургом»

Сегодня, 15 октября, 13-й тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами.

Откроют игровой день встречи «Торпедо» – «Локомотив» и «Химки» – «Факел», затем «Краснодар» примет «Ахмат», а последними сыграют «Динамо» и «Оренбург».

Россия. РПЛ. 13-й тур

Торпедо (Москва) – Локомотив (Москва)

15 октября, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Химки – Факел (Воронеж)

15 октября, 14:00 мск

Краснодар – Ахмат (Грозный)

15 октября, 16:30 мск

Динамо (Москва) – Оренбург

15 октября, 19:30 мск

Крылья Советов (Самара) – Сочи

16 октября, 14:00 мск

Пари НН (Нижний Новгород) – Зенит (Санкт-Петербург)

16 октября, 16:30

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва)

16 октября, 20:00 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Ранджелович, 17; 1:1 – Тугарев, 26 (с пенальти); 1:2 – Влут, 71.

Удаления: нет – Бевеев, 90+5 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ