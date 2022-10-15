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    ⚽ РПЛ. «Химки» примут «Факел», «Локо» – в гостях у «Торпедо», «Краснодар» сыграет с «Ахматом», «Динамо» встретится с «Оренбургом»

    Сегодня, 15 октября, 13-й тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами.

    Откроют игровой день встречи «Торпедо»«Локомотив» и «Химки»«Факел», затем «Краснодар» примет «Ахмат», а последними сыграют «Динамо» и «Оренбург».

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Торпедо (Москва) – Локомотив (Москва)

    15 октября, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Химки – Факел (Воронеж)

    15 октября, 14:00 мск

    Краснодар – Ахмат (Грозный)

    15 октября, 16:30 мск

    Динамо (Москва) – Оренбург

    15 октября, 19:30 мск

    Крылья Советов (Самара) – Сочи

    16 октября, 14:00 мск

    Пари НН (Нижний Новгород) – Зенит (Санкт-Петербург)

    16 октября, 16:30

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва)

    16 октября, 20:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ранджелович, 17; 1:1 – Тугарев, 26 (с пенальти); 1:2 – Влут, 71.

    Удаления: нет – Бевеев, 90+5 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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