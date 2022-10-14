Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Новые тренеры «Локо» и «Торпедо», повестки игрокам РПЛ, Мбаппе может расторгнуть контракт с «ПСЖ» и другие новости дня

    Несколько футболистов РПЛ и около 15 игроков ФНЛ получили повестки в военкоматы. Один из них – вратарь «Торпедо» Довбня. Ему дали отсрочку

    Мбаппе может расторгнуть контракт с «ПСЖ». Француз не входит в планы «Реала»

    Талалаев – новый главный тренер «Торпедо». В мае он мог возглавить «Спартак». Также его хотел назначить «Пари НН»

    «Локомотив» объявил имя и.о. главного тренера

    «Химки» думают над увольнением Гогниева и возвращением Юрана. Тренер назвал условие для переговоров

    «Челси» планирует потратить 500 миллионов на трансферы

    Баженов назначен менеджером «Спартака» по игрокам в аренде

    Промес не исключил, что завершит карьеру в «Спартаке»

    Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

    Новиков может возглавить «Пари НН» вместо Галактионова

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11