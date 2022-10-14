Новые тренеры «Локо» и «Торпедо», повестки игрокам РПЛ, Мбаппе может расторгнуть контракт с «ПСЖ» и другие новости дня

Несколько футболистов РПЛ и около 15 игроков ФНЛ получили повестки в военкоматы. Один из них – вратарь «Торпедо» Довбня. Ему дали отсрочку

Мбаппе может расторгнуть контракт с «ПСЖ». Француз не входит в планы «Реала»

Талалаев – новый главный тренер «Торпедо». В мае он мог возглавить «Спартак». Также его хотел назначить «Пари НН»

«Локомотив» объявил имя и.о. главного тренера

«Химки» думают над увольнением Гогниева и возвращением Юрана. Тренер назвал условие для переговоров

«Челси» планирует потратить 500 миллионов на трансферы

Баженов назначен менеджером «Спартака» по игрокам в аренде

Промес не исключил, что завершит карьеру в «Спартаке»

Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Новиков может возглавить «Пари НН» вместо Галактионова