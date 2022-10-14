Новые тренеры «Локо» и «Торпедо», повестки игрокам РПЛ, Мбаппе может расторгнуть контракт с «ПСЖ» и другие новости дня

Несколько футболистов РПЛ и около 15 игроков ФНЛ получили повестки в военкоматы. Один из них – вратарь «Торпедо» Довбня. Ему дали отсрочку
Мбаппе может расторгнуть контракт с «ПСЖ». Француз не входит в планы «Реала»
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Источник: «Бомбардир»