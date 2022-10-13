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Судьи РПЛ получили компенсацию за услуги психолога и лечение травм

13 октября 2022, 18:49
1

Российские судьи получили компенсацию их фонда материальной поддержки.

«Судьи и помощники арбитров РПЛ и женской Суперлиги получили компенсацию за лечение травм и услуги психолога из фондов материальной поддержки. По трeм обращением общая сумма выплат составила 280 тысяч рублей. Ранее подобные расходы судьи оплачивали сами.

Источник финансирования фондов – средства, полученные в рамках сотрудничества РФС с АО «Пикалeвская сода». Фонды поддерживают материальное положение арбитров в период временной нетрудоспособности и работают на повышение престижа профессии.

С 2022 года судьи РПЛ и женской Суперлиги могут получить компенсацию расходов на медицину – до 100 тысяч рублей и услуги психолога в пределах 10 тысяч рублей.

Кроме того, арбитры могут получить до 100 тысяч рублей ежемесячно за пропущенные матчи, при условии, что судья не получал назначений из-за заболевания или травмы в течение месяца и более», – сообщили в РФС.

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Комментарии (1)
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АКС-74У
1665677874
А за кого болеют в «Пикалeвской соде», каких судей там особо поддерживают? Сухой входит в список особо морально пострадавших?
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