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    Вратарь «Торпедо» Довбня посетил военкомат по повестке и получил отстрочку

    Президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что вратарь «Торпедо» Александр Довбня, которому пришла повестка в военкомат, получил отсрочку от призыва.

    «Голкиперу «Торпедо» Александру Довбне пришла повестка. Он уже посетил военкомат и получил отсрочку от призыва после сверки учетных данных», – сообщил Геркус.

    Сообщалось, что несколько футболистов РПЛ и около 15 игроков ФНЛ получили повестки в военкоматы.

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    Источник: «Р-Спорт»

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