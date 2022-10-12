Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ» в январе, «Ювентус» проиграл «Маккаби» и другие новости дня

Стали известны первые участники 1/8 финала Лиги чемпионов.

Президент «Ювентуса» сделал заявление о будущем Аллегри после поражения от «Маккаби».

«Дзюба в ужасной форме и разочарован городом». В Турции объяснили неудачную игру форварда за «Демирспор».

Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ» в январе, потому что клуб не выполнил два обещания.

Гальтье может уйти из «ПСЖ» вместе с Мбаппе. Он тоже чувствует себя обманутым.

В УЕФА ответили на вопрос об участии сборной Белоруссии в отборе Евро-2024.

Уткин объяснил, зачем Малком и Клаудиньо получают российское гражданство.

Стало известно, кто блокирует уход Галактионова из «Пари НН» в «Локомотив».

«Барселона» намерена подписать несколько свободных агентов из АПЛ. В шорт-листе – шесть игроков.

Названа сумма отступных Холанда в контракте с «Манчестер Сити».