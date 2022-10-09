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    Депутат Терюшков объявил об уходе из «Химок». При нем клуб вернулся в РПЛ

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков больше не входит в наблюдательный (попечительский) совет «Химок». Об этом написал он сам.

    «Чтобы иметь возможность открыто высказывать позиции и взгляды на происходящее в российском футболе, считаю правильным дистанцироваться от ФК «Химки». Спекулировать клубом больше не выйдет, печать молчания сорвана.

    Остаюсь болельщиком подмосковной команды, а из попечительского совета по указанным выше причинам выхожу.

    Химки, только вперeд!» – написал Терюшков.

    • При участии в управлении клубом Терюшкова «Химки» в 2020 году вернулись в РПЛ.
    • «Химки» не побеждают с 7 августа.
    • Команда идет в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Романа Терюшкова

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    Сегодня, 14:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5775

      Красногорск_Фан 26 минут назад

      Ну это же просто праздник какой то. А Садыкова с собой захватить

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