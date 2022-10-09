Ферстаппен защитил чемпионский титул «Формулы-1»

В «Формуле-1» определился чемпион сезона-2022. Победителем стал нидерландец Макс Ферстаппен. Он выиграл титул второй год подряд.
Ферстаппен гарантировал себе титул по результатам Гран-при Японии, который он выиграл. Нидерландец стал недосягаемым для идущего на втором месте в общем зачете Серхио Переса.
- 25-летний Ферстаппен выступает за команду «Ред Булл».
- Отец Ферстаппена тоже выступал в «Формуле-1».
- Ферстаппен-младший дебютировал в главных мировых гонках в 2015 году – еще до получения водительских прав.
Источник: Бомбардир.ру