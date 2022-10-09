Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ферстаппен защитил чемпионский титул «Формулы-1»

    В «Формуле-1» определился чемпион сезона-2022. Победителем стал нидерландец Макс Ферстаппен. Он выиграл титул второй год подряд.

    Ферстаппен гарантировал себе титул по результатам Гран-при Японии, который он выиграл. Нидерландец стал недосягаемым для идущего на втором месте в общем зачете Серхио Переса.

    • 25-летний Ферстаппен выступает за команду «Ред Булл».
    • Отец Ферстаппена тоже выступал в «Формуле-1».
    • Ферстаппен-младший дебютировал в главных мировых гонках в 2015 году – еще до получения водительских прав.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:22
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2471

      Челнинец 48 минут назад

      по матч тв не показывают, даже незнаю что там происходит( каждую гонку смотрел!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11