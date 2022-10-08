Ткаченко: «Для русского футбола бан УЕФА не катастрофа. А вот исключение из ФИФА – страшная история»

Глава агентства Prosports Management Герман Ткаченко порассуждал о санкциях против российского футбола.

«Для русского футбола бан УЕФА ужасный, нечестный, но не катастрофа.

Катастрофой будет исключение из ФИФА – ну прямо *** (кошмар). Вот этого нельзя допускать.

Что такое бан от ФИФА? Это возврат трех четвертых голосов. И все вот эти шавки мелкие, русофобские, ну которые просто вот сейчас сошедшие с ума, они могут за собой держать эту четверть, контрольный пакет, так сказать, – и нам никогда не вернуться.

А что это? Деградация технологий, невозможность трансферов, люди, которые играют в наших чемпионатах, не могут играть в других чемпионатах и так далее. Ну то есть это прямо больная, страшная история... И не дай Бог вот этот сценарий...

Поэтому футбол, я надеюсь, не остановится. Потому что футбол – это еще некий образ того, что общество живо, какая-то такая гавань ухода от проблем с выбросом положительных эмоций», – считает Ткаченко.