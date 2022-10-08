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    Ткаченко: «Для русского футбола бан УЕФА не катастрофа. А вот исключение из ФИФА – страшная история»

    Глава агентства Prosports Management Герман Ткаченко порассуждал о санкциях против российского футбола.

    «Для русского футбола бан УЕФА ужасный, нечестный, но не катастрофа.

    Катастрофой будет исключение из ФИФА – ну прямо *** (кошмар). Вот этого нельзя допускать.

    Что такое бан от ФИФА? Это возврат трех четвертых голосов. И все вот эти шавки мелкие, русофобские, ну которые просто вот сейчас сошедшие с ума, они могут за собой держать эту четверть, контрольный пакет, так сказать, – и нам никогда не вернуться.

    А что это? Деградация технологий, невозможность трансферов, люди, которые играют в наших чемпионатах, не могут играть в других чемпионатах и так далее. Ну то есть это прямо больная, страшная история... И не дай Бог вот этот сценарий...

    Поэтому футбол, я надеюсь, не остановится. Потому что футбол – это еще некий образ того, что общество живо, какая-то такая гавань ухода от проблем с выбросом положительных эмоций», – считает Ткаченко.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 08:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2066

      моэм 1 час назад

      Сейчас наш футбол хоронят деньги и всякие разные ткаченки и присосавшиеся типа терюшкова....а раньше без фифы и уефы , в СССР при Великом Сталине , стадионы были под завязку и билетик лишний не найти ... а как вышли на первый ЧЕ так сразу и стали Первыми Чемпионами Европы , и с тех пор СССР ВСЕГДА , во всех турнирах , считался реальным претендентом на золото , наравне с Англией . Германией , Италией ...ЗАБЫЛИ ???

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      Рейтинг: +1000

      OOOVVV. > моэм 30 минут назад

      Было такое, ПОМНИМ !!!
      Сам неоднократно пил пиво на трибунах

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      Рейтинг: +2299

      Январь 59 2 часа назад

      Дождались!?!?? Нужно самим выходить из Фифа и УЕФА. Послать всю Гейропу в )l(0ПУ. Проводить свои турниры приглашать пусть и слабенькие , но тем не менее неподвластные пиндосам федерации. Не пройдет и три года , как эта фифа сама развалится и новый футбольный союз восстанет из небытия. Не надо ждать милости, нам (России ) в Европе уже подписана смертная казнь и рабство. Не надо передними на цыпочках. Хватит выходить на олимпиадах в мышиных костюмчиках с белым флагом перемирия. Мы гордая независимая страна и не перед кем не должны стоять на коленях.

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      Рейтинг: +2398

      fakeid 2 часа назад

      засуетился жирный, заверещал. конечно, для него это точно будет катастрофой, т.к. продать никого не сможет)

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