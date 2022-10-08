Фанаты создали петицию за увольнение Слуцкого, Роналду может перейти в «Галатасарай» или «Интер» Бекхэма и другие новости дня

Лахтер: «Головин играет в «Доту» до четырех утра. «Монако» штрафует, но ничего не меняется. Человек болен».

«Галатасарай» хочет подписать Роналду в январе.

Судьи ошибочно не засчитали гол «Крыльев» в ворота «Краснодара». Мяч пересек линию.

ЭСК признала ошибочным удаление Ненахова на 13-й минуте матча «Локомотив» – «Урал».

Лахтер: «Аршавин каждые два года переподписывал контракт с «Зенитом» и получал 5 миллионов подъемных».

Фанаты «Рубина» создали петицию на имя президента Татарстана с требованием уволить Слуцкого.

«Заслужила, может». Быстров – об избиении Гогричиани своей девушки.

Гай Ричи хотел снять фильм про переход Аршавина из «Зенита» в «Арсенал».

Вилков: «Подписал петицию болельщиков «Рубина» об увольнении Слуцкого. И переслал ее друзьям».

Экс-тренер «Анжи»: «Столько договорняков было – кошмар!».

«Реал» попытается купить Холанда в 2024 году (AS).

Игроки «Химок» устроили хоровод в штрафной площади «Урала» при розыгрыше углового.

Женского тренера из Северной Ирландии обвиняют в мастурбации перед футболисткой.

Бекхэм обсудил с Роналду трансфер в «Интер» (Майами).