Фанаты создали петицию за увольнение Слуцкого, Роналду может перейти в «Галатасарай» или «Интер» Бекхэма и другие новости дня

Лахтер: «Головин играет в «Доту» до четырех утра. «Монако» штрафует, но ничего не меняется. Человек болен».
«Галатасарай» хочет подписать Роналду в январе.
Судьи ошибочно не засчитали гол «Крыльев» в ворота «Краснодара». Мяч пересек линию.
ЭСК признала ошибочным удаление Ненахова на 13-й минуте матча «Локомотив» – «Урал».
Лахтер: «Аршавин каждые два года переподписывал контракт с «Зенитом» и получал 5 миллионов подъемных».
Фанаты «Рубина» создали петицию на имя президента Татарстана с требованием уволить Слуцкого.
«Заслужила, может». Быстров – об избиении Гогричиани своей девушки.
Гай Ричи хотел снять фильм про переход Аршавина из «Зенита» в «Арсенал».
Вилков: «Подписал петицию болельщиков «Рубина» об увольнении Слуцкого. И переслал ее друзьям».
Экс-тренер «Анжи»: «Столько договорняков было – кошмар!».
«Реал» попытается купить Холанда в 2024 году (AS).
Игроки «Химок» устроили хоровод в штрафной площади «Урала» при розыгрыше углового.
Женского тренера из Северной Ирландии обвиняют в мастурбации перед футболисткой.