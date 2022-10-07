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  • Агент Сафонов: «Лахтера послушать – он светлее Иисуса. А сам забирал 25 процентов за трансфер игрока»

Агент Сафонов: «Лахтера послушать – он светлее Иисуса. А сам забирал 25 процентов за трансфер игрока»

7 октября 2022, 20:15

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал последнее интервью коллеги Денниса Лахтера.

– Я лично с ним дел не вел. Но знаю ребят, которые с ним работали. Ни от одного из них слышал хорошего слова про Лахтера. Не может быть так, что все – дерьмо, а ты один в белом фраке. А такое складывается впечатление, когда читаешь выказывания Лахтера. Зато я видел контракты, согласно которым он забирал 25 процентов за переход игрока. Когда обычно агенты не берут больше десяти. Лахтер, если его послушать, светлее Иисуса Христа. А все, кто вокруг него, негодяи.

– Руководители некоторых клубов вздрагивают, когда слышат эту фамилию.

– Я считаю, карьеру Ивана Соловьева, игравшего за «Динамо», он испортил. Там обманул, тут сказал, что это, мол, твоя доля, но напиши, будто я дал тебе в долг. Соловьев написал – он потом с него эти деньги забрал за трансфер. И половину зарплаты забирал. Проще всего всех «поливать». Трансферные дела любят тишины. А этот раздает «сенсационные» интервью.

  • Лахтер. в частности, организовывал трансфер Андрея Аршавина из «Зенита» в «Арсенал».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
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