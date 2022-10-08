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    ⚽ РПЛ. «Зенит» встретится с «Факелом», ЦСКА сыграет с «Динамо», «Сочи» примет «Локомотив»

    Сегодня, 8 октября, 12-й тур чемпионата России продолжится тремя матчами.

    «Зенит» на выезде сыграет с «Факелом», ЦСКА примет «Динамо», а «Сочи» встретится с «Локомотивом».

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Факел (Воронеж) – Зенит (Санкт-Петербург)

    8 октября, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва)

    8 октября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Локомотив (Москва)

    8 октября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    9 октября, 14:00 мск

    Торпедо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)

    9 октября, 16:30 мск

    Оренбург – Ахмат (Грозный)

    9 октября, 16:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар

    9 октября, 19:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Химки – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Каштанов, 5; 2:0 – Ранджелович, 63; 2:1 – Кухарчук, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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