⚽ РПЛ. «Зенит» встретится с «Факелом», ЦСКА сыграет с «Динамо», «Сочи» примет «Локомотив»

Сегодня, 8 октября, 12-й тур чемпионата России продолжится тремя матчами.
«Зенит» на выезде сыграет с «Факелом», ЦСКА примет «Динамо», а «Сочи» встретится с «Локомотивом».
Россия. РПЛ. 12-й тур
Факел (Воронеж) – Зенит (Санкт-Петербург)
8 октября, 14:00 мск
ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва)
8 октября, 16:30 мск
8 октября, 19:00 мск
Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара)
9 октября, 14:00 мск
Торпедо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)
9 октября, 16:30 мск
9 октября, 16:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар
9 октября, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Химки – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Каштанов, 5; 2:0 – Ранджелович, 63; 2:1 – Кухарчук, 90+2.