⚽ РПЛ. «Зенит» встретится с «Факелом», ЦСКА сыграет с «Динамо», «Сочи» примет «Локомотив»

Сегодня, 8 октября, 12-й тур чемпионата России продолжится тремя матчами.

«Зенит» на выезде сыграет с «Факелом», ЦСКА примет «Динамо», а «Сочи» встретится с «Локомотивом».

Россия. РПЛ. 12-й тур

Факел (Воронеж) – Зенит (Санкт-Петербург)

8 октября, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва)

8 октября, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Локомотив (Москва)

8 октября, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара)

9 октября, 14:00 мск

Торпедо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)

9 октября, 16:30 мск

Оренбург – Ахмат (Грозный)

9 октября, 16:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар

9 октября, 19:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Химки – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Каштанов, 5; 2:0 – Ранджелович, 63; 2:1 – Кухарчук, 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ