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    ⚽ РПЛ. «Урал» сыграет с «Химками», ЦСКА и «Динамо» встретятся завтра

    Сегодня, 7 октября, матчем «Урал»«Химки» откроется 12-й тур РПЛ.

    Завтра ЦСКА встретится с «Динамо», «Факел» примет «Зенит», а «Сочи» сыграет с «Локомотивом».

    В воскресенье «Ростов» примет «Краснодар».

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Химки

    7 октября, 17:30 мск

    Факел (Воронеж) – Зенит (Санкт-Петербург)

    8 октября, 14:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва)

    8 октября, 16:30 мск

    Сочи – Локомотив (Москва)

    8 октября, 19:00 мск

    Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    9 октября, 14:00 мск

    Торпедо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)

    9 октября, 16:30 мск

    Оренбург – Ахмат (Грозный)

    9 октября, 16:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар

    9 октября, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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