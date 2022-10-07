⚽ РПЛ. «Урал» сыграет с «Химками», ЦСКА и «Динамо» встретятся завтра

Сегодня, 7 октября, матчем «Урал» – «Химки» откроется 12-й тур РПЛ.
Завтра ЦСКА встретится с «Динамо», «Факел» примет «Зенит», а «Сочи» сыграет с «Локомотивом».
В воскресенье «Ростов» примет «Краснодар».
Россия. РПЛ. 12-й тур
7 октября, 17:30 мск
Факел (Воронеж) – Зенит (Санкт-Петербург)
8 октября, 14:00 мск
ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва)
8 октября, 16:30 мск
8 октября, 19:00 мск
Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара)
9 октября, 14:00 мск
Торпедо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)
9 октября, 16:30 мск
9 октября, 16:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар
9 октября, 19:00 мск