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    Где смотреть «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2 октября

    «Факел» и «Зенит» сыграют в матче 12-го тура РПЛ.

    Угадай победителя и получи 3000 рублей

    • Игра состоится в субботу, 8 октября.
    • Встреча пройдет в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов».
    • Начало – в 14:00 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Факел – Зенит

    Ставки на матч Факел – Зенит

    Коэффициенты:

    • Победа Факела – 9.50
    • Ничья – 5.50
    • Победа Зенита – 1.30

    Источник: Бомбардир.ру

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