Где смотреть «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2 октября

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«Факел» и «Зенит» сыграют в матче 12-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 8 октября.
- Встреча пройдет в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов».
- Начало – в 14:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Факел – Зенит
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Факел – Зенит
- Победа Факела – 9.50
- Ничья – 5.50
- Победа Зенита – 1.30
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