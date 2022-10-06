Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Рубин» вылетел из Кубка России, «Лужники» вновь примут финал, Хаби Алонсо возглавил «Байер» и другие новости дня

    «Во время матча такое непозволительно». Каманцев – о предложении Сычевого своей девушке.

    Федотов объяснил, почему судья должен был назначить пенальти в ворота «Интера» в концовке игры с «Барселоной».

    «Все игроки сборной России люди и думают о происходящем в стране. А все ждут, что мы должны разрывать». Караваев – о матче с Киргизией.

    РФС объявил имя нового генерального секретаря союза.

    Стало известно, где пройдет финал Кубка России.

    Сборная Дании поедет на ЧМ-2022 без семей в знак протеста против нарушения прав человека в Катаре.

    Карпин, Слуцкий и Красножан вошли в комитет сборных. 95-летний Симонян – председатель.

    Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030: «Мы получили безоговорочную поддержку от УЕФА».

    Кубок России. «Рубин» уступил аутсайдеру Первой лиги «Волге» и вылетел из турнира.

    «Байер» объявил о назначении Хаби Алонсо.

    Появилось видео, на котором Камил Гаджиев дал пощечину Уткину.

    Червиченко: «Слышал, что судьям дали прямое указание не свистеть фолы на Комличенко».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11