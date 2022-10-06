«Рубин» вылетел из Кубка России, «Лужники» вновь примут финал, Хаби Алонсо возглавил «Байер» и другие новости дня

«Во время матча такое непозволительно». Каманцев – о предложении Сычевого своей девушке.

Федотов объяснил, почему судья должен был назначить пенальти в ворота «Интера» в концовке игры с «Барселоной».

«Все игроки сборной России люди и думают о происходящем в стране. А все ждут, что мы должны разрывать». Караваев – о матче с Киргизией.

РФС объявил имя нового генерального секретаря союза.

Стало известно, где пройдет финал Кубка России.

Сборная Дании поедет на ЧМ-2022 без семей в знак протеста против нарушения прав человека в Катаре.

Карпин, Слуцкий и Красножан вошли в комитет сборных. 95-летний Симонян – председатель.

Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030: «Мы получили безоговорочную поддержку от УЕФА».

Кубок России. «Рубин» уступил аутсайдеру Первой лиги «Волге» и вылетел из турнира.

«Байер» объявил о назначении Хаби Алонсо.

Появилось видео, на котором Камил Гаджиев дал пощечину Уткину.

Червиченко: «Слышал, что судьям дали прямое указание не свистеть фолы на Комличенко».