Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Барса» проиграла «Интеру», 35-летний Суарес определился с новым клубом и другие новости дня

    «Барса» проиграла «Интеру» и опустилась на третье место в группе ЛЧ. Судья не поставил пенальти в ворота «Интера» на 90-й минуте.

    Тарханов назвал единственную команду, которая сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство.

    35-летний Суарес определился с новым клубом.

    Группа по расследованию антироссийской деятельности попросила ФСБ проверить РФС из-за крымских клубов.

    Месси станет игроком «Барселоны» 1 июля 2023 года (Вероника Брунати).

    Малком: «Русские очень похожи на бразильцев».

    ЧМ-2022 в России покажут только на «Матч ТВ». Канделаки подтвердила.

    Италия затребовала экстрадицию Робиньо. Он приговорен к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование.

    Стала известна символическая сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored. Игроков «Спартака» нет.

    Париж и ещe пять французских городов объявили бойкот ЧМ-2022.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 02:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11