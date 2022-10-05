«Барса» проиграла «Интеру», 35-летний Суарес определился с новым клубом и другие новости дня

«Барса» проиграла «Интеру» и опустилась на третье место в группе ЛЧ. Судья не поставил пенальти в ворота «Интера» на 90-й минуте.

Тарханов назвал единственную команду, которая сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство.

35-летний Суарес определился с новым клубом.

Группа по расследованию антироссийской деятельности попросила ФСБ проверить РФС из-за крымских клубов.

Месси станет игроком «Барселоны» 1 июля 2023 года (Вероника Брунати).

Малком: «Русские очень похожи на бразильцев».

ЧМ-2022 в России покажут только на «Матч ТВ». Канделаки подтвердила.

Италия затребовала экстрадицию Робиньо. Он приговорен к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование.

Стала известна символическая сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored. Игроков «Спартака» нет.

Париж и ещe пять французских городов объявили бойкот ЧМ-2022.