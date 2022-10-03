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    «В России такое невозможно». Депутат Свищев – о трагедии на матче в Индонезии

    Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на произошедшее после матча чемпионата Индонезии между «Аремой» и «Персебаей» (2:3).

    • Игра завершилась смертельной давкой.
    • Погибли 174 человека.
    • Трагедия стала следствием стычек с полицией. Против фанатов применялись гранаты со слезоточивым газом.

    «Это большая трагедия. Ответственность лежит на организаторах турнира. Такие инциденты не способствуют популяризации футбола в стране и в мире. Это урок другим странам и организаторам турнира.

    В России такое невозможно, потому что организация соревнований у нас на высоком уровне. Коммуникация с полицией и службой безопасности у нас на высоком уровне.

    Все помнят неприятный инцидент Манежной площади, после чего мы сделали выводы. Больше такого у нас не было и, надеюсь, что такое больше не произойдет.

    Все делается для безопасности нашего зрителя», – сказал Свищев.

    В Индонезии полиция разгоняла фанатов слезоточивым газом. Из-за давки погибли 174 человека

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5009

      Enter2006 43 минуты назад

      Никогда не зарекайся... В СССР уже проходили. Кстати, совсем скоро будет ровно 40 лет с даты давки в Москве. 20 октября 1982 года, на стадионе "Лужники" (в то время ‑ Центральный стадион имени В. И. Ленина).

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