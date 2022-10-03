«В России такое невозможно». Депутат Свищев – о трагедии на матче в Индонезии

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на произошедшее после матча чемпионата Индонезии между «Аремой» и «Персебаей» (2:3).

Игра завершилась смертельной давкой.

Погибли 174 человека.

Трагедия стала следствием стычек с полицией. Против фанатов применялись гранаты со слезоточивым газом.

«Это большая трагедия. Ответственность лежит на организаторах турнира. Такие инциденты не способствуют популяризации футбола в стране и в мире. Это урок другим странам и организаторам турнира.

В России такое невозможно, потому что организация соревнований у нас на высоком уровне. Коммуникация с полицией и службой безопасности у нас на высоком уровне.

Все помнят неприятный инцидент Манежной площади, после чего мы сделали выводы. Больше такого у нас не было и, надеюсь, что такое больше не произойдет.

Все делается для безопасности нашего зрителя», – сказал Свищев.

В Индонезии полиция разгоняла фанатов слезоточивым газом. Из-за давки погибли 174 человека