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  • «Локо» опустился в зону переходных матчей РПЛ, Кокорин сделал ассист за «Арис» и другие новости дня

«Локо» опустился в зону переходных матчей РПЛ, Кокорин сделал ассист за «Арис» и другие новости дня

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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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Красногорск_Фан
1664779599
Видеть локомотив в зоне переходных матчей ужасно. Всем кроме тренерского штаба и руководства Локомотива. Они не чувствуют себя ни ответственными ни причастными к происходящему . позор
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