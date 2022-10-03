«Локо» опустился в зону переходных матчей РПЛ, Кокорин сделал ассист за «Арис» и другие новости дня

Рамос повторил рекорд Лиги 1

Хави побил тренерский рекорд Зидана

В Индонезии полиция разгоняла фанатов слезоточивым газом. Из-за давки погибли 174 человека

Лебеденко – самый возрастной автор гола в истории РПЛ

«Локомотив» опустился в зону переходных матчей РПЛ

У Шапи возникли сложности со въездом в Польшу из-за российского гражданства

У Марио Фернандеса родился сын. ЦСКА поздравил футболиста

«Манчестер Сити» вынес «МЮ» – 6:3! У Холанда и Фодена хет-трики

Кокорин сделал ассист за «Арис»

«Спартак» победил «Пари НН» (2:1), «Зенит» обыграл «Ростов».