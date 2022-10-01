⚽ РПЛ. «Оренбург» примет «Сочи», ЦСКА сыграет с «Химками», «Локомотив» встретится с «Уралом»

Сегодня, 1 октября, стартует 11-й тур чемпионата России. На субботу запланированы три матча.

Сегодня первыми сыграют «Оренбург» и «Сочи», затем ЦСКА встретится с «Химками», а вечером «Локомотив» примет «Урал».

Россия. РПЛ. 11-й тур

Оренбург – Сочи

1 октября, 14:00 мск

Химки – ЦСКА (Москва)

1 октября, 16:30 мск

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург)

1 октября, 19:00 мск

Факел (Воронеж) – Торпедо (Москва)

2 октября, 14:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону)

2 октября, 16:30 мск

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Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва)

2 октября, 19:00 мск

Пари НН (Нижний Новгород) – Спартак (Москва)

2 октября, 19:00 мск

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Крылья Советов (Самара) – Краснодар

3 октября, 19:00 мск

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