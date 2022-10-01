⚽ РПЛ. «Оренбург» примет «Сочи», ЦСКА сыграет с «Химками», «Локомотив» встретится с «Уралом»

Сегодня, 1 октября, стартует 11-й тур чемпионата России. На субботу запланированы три матча.
Сегодня первыми сыграют «Оренбург» и «Сочи», затем ЦСКА встретится с «Химками», а вечером «Локомотив» примет «Урал».
Россия. РПЛ. 11-й тур
1 октября, 14:00 мск
1 октября, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург)
1 октября, 19:00 мск
Факел (Воронеж) – Торпедо (Москва)
2 октября, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону)
2 октября, 16:30 мск
Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва)
2 октября, 19:00 мск
Пари НН (Нижний Новгород) – Спартак (Москва)
2 октября, 19:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Краснодар
3 октября, 19:00 мск