Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ⚽ РПЛ. «Оренбург» примет «Сочи», ЦСКА сыграет с «Химками», «Локомотив» встретится с «Уралом»

    Сегодня, 1 октября, стартует 11-й тур чемпионата России. На субботу запланированы три матча.

    Сегодня первыми сыграют «Оренбург» и «Сочи», затем ЦСКА встретится с «Химками», а вечером «Локомотив» примет «Урал».

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Оренбург – Сочи

    1 октября, 14:00 мск

    Химки – ЦСКА (Москва)

    1 октября, 16:30 мск

    Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург)

    1 октября, 19:00 мск

    Факел (Воронеж) – Торпедо (Москва)

    2 октября, 14:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    2 октября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва)

    2 октября, 19:00 мск

    Пари НН (Нижний Новгород) – Спартак (Москва)

    2 октября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Крылья Советов (Самара) – Краснодар

    3 октября, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    «Какая к черту политика? Зачем это все?». Ковач – о том, что сборная Чехии не может сыграть с Россией
    Назван лучший гол РПЛ в сентябре
    Маслов охарактеризовал тренера «Спартака» Абаскаля
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11