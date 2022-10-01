В «Химках» долги, Карпин – лучший в РПЛ в сентябре, Соболев ушел из Медиалиги и другие новости дня

Малком объяснил, зачем ему российское гражданство.

Орлов назвал беспределом судейство Мешкова в матче «Спартак» – «Зенит».

Стал известен лучший тренер РПЛ в сентябре.

Игрок «Химок»: «Мы в этом сезоне зарплату не получали».

«Обыграли «Зенит» без ключевых футболистов и почувствовали себя королями». Канчельскис – о «Спартаке».

Соболев: «Я наигрался в эту Медиалигу. Всем спасибо».

«Мы взяли этот вопрос на контроль». Депутат Свищев – о клубах ЛДНР, Херсона и Запорожья в российских лигах.

Петржела объяснил разгромную победу «Спартака» над «Зенитом».

Терюшков: «В 2023 году крымские клубы точно включат в российские первенства. Иначе зачем нам РФС».

Стало известно, сколько миллионов рублей «Химки» должны Писареву и его штабу.