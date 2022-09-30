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    Депутат Журова: «У спортсменов достаточно травм, не совместимых с прохождением военной службы»

    Депутат Госдумы РФ Светлана Журова сомневается, что многие спортсмены подлежат частичной мобилизации.

    «Если есть у него какие-либо проблемы со здоровьем, если были серьезные травмы за карьеру спортивную. Допускаю, что у многих спортсменов достаточно травм, не совместимых с прохождением военной службы. После прохождения медкомиссий такие вопросы могут быть сняты», – сказала Журова.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов (например, Динияр Билялетдинов).
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: Газета.ру

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    30.09.2022 23:57
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