Депутат Журова: «У спортсменов достаточно травм, не совместимых с прохождением военной службы»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова сомневается, что многие спортсмены подлежат частичной мобилизации.

«Если есть у него какие-либо проблемы со здоровьем, если были серьезные травмы за карьеру спортивную. Допускаю, что у многих спортсменов достаточно травм, не совместимых с прохождением военной службы. После прохождения медкомиссий такие вопросы могут быть сняты», – сказала Журова.