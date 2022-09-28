Мостовым интересуются в Италии, пять членов сборной не вернулись в Россию после матча с Киргизией и другие новости дня

Стали известны все участники плей-офф Лиги наций.

Лига наций. Испания вырвала победу у Португалии в концовке и вышла в «финал четырех».

Погба сменил имидж. Он покрасил волосы, бровь, усы и бороду.

Мостовым из «Зенита» интересуются в Италии.

«Локомотив» объявил о назначении южноафриканца Давидса ассистентом Циннбауэра.

Месси не вернется в «Барселону», если там будет Пике.

«Рубин» заработал 8 миллионов на трансфере Хвичи в «Наполи».

4 игрока вернулись в расположение «Спартака» из сборных, 2 – нет.

Пять членов сборной России не вернулись в страну после матча с Киргизией. В РФС отреагировали.

Месси получил новое прозвище от партнеров по «ПСЖ» и сборной Аргентины.