Мостовым интересуются в Италии, пять членов сборной не вернулись в Россию после матча с Киргизией и другие новости дня

Стали известны все участники плей-офф Лиги наций.
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Погба сменил имидж. Он покрасил волосы, бровь, усы и бороду.
Мостовым из «Зенита» интересуются в Италии.
«Локомотив» объявил о назначении южноафриканца Давидса ассистентом Циннбауэра.
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Источник: Бомбардир.ру