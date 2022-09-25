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    Игнатьев: «Многие даже в страшном сне не могли представить, что России проиграет Киргизии»

    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу национальной команды над Киргизией в товарищеском матче.

    «Многие даже в страшном сне не могли представить, что сборная России проиграет Киргизии. Соглашусь, что киргизы были более мотивированны в первом тайме — было больше желания проявить и показать себя. Команда Карпина дала им возможность поверить в себя своей неторопливостью и размеренной игрой.

    У нас в первом тайме не было скорости, зато было много технического брака. Сборная не выдавала свой максимум. Мы не обостряли игру, не было логического завершения.

    Хорошо, что игра состоялась, — появилось много вопросов. Мы увидели сборную в новом обличии, познакомились с новыми фамилиями», — сказал Игнатьев.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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    Источник: «Чемпионат»

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