Кокорин сделал дубль, «СтавропольАгроСоюз» может сняться с Кубка России из-за частичной мобилизации и другие новости дня

Михаил Кержаков: «Спартак» не казался мне главным конкурентом. Почему их туда записали?»

Икарди расстался с Вандой Нарой. Она его агент.

Президент «Коринтианса» заявил о желании выкупить Алберто у «Зенита».

Ларин в воскресенье будет собирать сумку для тюрьмы: «Надо взять ложку и чашку».

Три футболиста «СтавропольАгроСоюза» попали в списки на мобилизацию. Клуб может сняться с Кубка России.

Футболист «Зенита» снялся в сериале «Содержанки. Перезагрузка».

Игроков сборной России спрашивали о частичной мобилизации при пересечении границы.

Кержаков: «Не видел, чтобы «Зенит» кого-то обыграл за счет судей».

Ари: «Путин – лучший президент в мире. Настоящий красавчик!».

Ари: «Через 2-3 года весь мир будет жалеть, что Россия не играет в еврокубках».

«Арис» победил в товарищеском матче «Закакиу» (7:1), у Кокорина дубль.

Камоцци: «Может начаться массовый отъезд легионеров из РПЛ».