Кокорин сделал дубль, «СтавропольАгроСоюз» может сняться с Кубка России из-за частичной мобилизации и другие новости дня

Михаил Кержаков: «Спартак» не казался мне главным конкурентом. Почему их туда записали?»
Икарди расстался с Вандой Нарой. Она его агент.
Президент «Коринтианса» заявил о желании выкупить Алберто у «Зенита».
Ларин в воскресенье будет собирать сумку для тюрьмы: «Надо взять ложку и чашку».
Три футболиста «СтавропольАгроСоюза» попали в списки на мобилизацию. Клуб может сняться с Кубка России.
Футболист «Зенита» снялся в сериале «Содержанки. Перезагрузка».
Игроков сборной России спрашивали о частичной мобилизации при пересечении границы.
Кержаков: «Не видел, чтобы «Зенит» кого-то обыграл за счет судей».
Ари: «Путин – лучший президент в мире. Настоящий красавчик!».
Ари: «Через 2-3 года весь мир будет жалеть, что Россия не играет в еврокубках».
«Арис» победил в товарищеском матче «Закакиу» (7:1), у Кокорина дубль.
Камоцци: «Может начаться массовый отъезд легионеров из РПЛ».