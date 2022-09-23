Депутат Свищев: «Нет опасений, что сезон РПЛ остановят»

Дмитрий Свищев, депутат Госдумы РФ, дал понять, что останавливать чемпионат России планов нет.

— Слушайте, жизнь такая сложная штука, что может случиться все, что угодно и нужно быть ко всему готовыми. Но на сегодняшний день я не вижу причин останавливать футбол, чемпионат России. На сегодняшний день у меня таких опасений нет.

— В каком случае возможна остановка?

— Давайте не будем фантазировать. Думаю, ситуация должна улучшаться, мы должны верить в лучшее, в нашего руководителя. Здесь ситуация, считаю, под контролем. Уж чемпионат России по футболу должен проводиться.