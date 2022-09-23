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    Депутат Свищев: «Нет опасений, что сезон РПЛ остановят»

    Дмитрий Свищев, депутат Госдумы РФ, дал понять, что останавливать чемпионат России планов нет.

    — Слушайте, жизнь такая сложная штука, что может случиться все, что угодно и нужно быть ко всему готовыми. Но на сегодняшний день я не вижу причин останавливать футбол, чемпионат России. На сегодняшний день у меня таких опасений нет.

    — В каком случае возможна остановка?

    — Давайте не будем фантазировать. Думаю, ситуация должна улучшаться, мы должны верить в лучшее, в нашего руководителя. Здесь ситуация, считаю, под контролем. Уж чемпионат России по футболу должен проводиться.

    • В России на этой неделе объявлена частичная мобилизация.
    • Последний раз мобилизация в стране была в 1941 году.
    • РПЛ сейчас на паузе из-за матчей сборных.

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    Источник: «РБ Спорт»

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