Депутат Свищев: «Нет опасений, что сезон РПЛ остановят»

Дмитрий Свищев, депутат Госдумы РФ, дал понять, что останавливать чемпионат России планов нет.
— Слушайте, жизнь такая сложная штука, что может случиться все, что угодно и нужно быть ко всему готовыми. Но на сегодняшний день я не вижу причин останавливать футбол, чемпионат России. На сегодняшний день у меня таких опасений нет.
— В каком случае возможна остановка?
— Давайте не будем фантазировать. Думаю, ситуация должна улучшаться, мы должны верить в лучшее, в нашего руководителя. Здесь ситуация, считаю, под контролем. Уж чемпионат России по футболу должен проводиться.
- В России на этой неделе объявлена частичная мобилизация.
- Последний раз мобилизация в стране была в 1941 году.
- РПЛ сейчас на паузе из-за матчей сборных.
Источник: «РБ Спорт»