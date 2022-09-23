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    В Киргизии рассказали, будут ли гимн и флаг России на товарищеском матче в Бишеке

    Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев заявил, что на товарищеском матче в Бишкеке будут гим и флаг России.

    «Мы руководствуемся указаниями наших руководителей. Пока никаких ограничений не поступало. Все атрибуты организации матча национальных сборных будут соблюдены. На сегодняшний день мы планируем соблюдать все эти процедуры», – заявил Букуев.

    • Киргизия примет Россию в субботу, 24 сентября.
    • Начало матча – в 17:00 мск.
    • Для россиян это будет первая игра с ноября 2021 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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