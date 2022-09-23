Захарян может сменить гражданство, новый тренер «Ахмата», возможная депортация Тухеля и другие новости дня

«Реал» не намерен подписывать Мбаппе в будущем

Гол Карпина не спас тренерский штаб сборной России от поражения в матче с командой МФЛ

«Ахмат» объявил имя нового главного тренера

Сборная России не взяла вратаря Ломаева на выезд в Киргизию

Сборная Казахстана досрочно вышла в дивизион В Лиги наций

В «Зените» рассказали, когда Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России

«Левадия» уволила экс-спартаковца Калиниченко через десять дней после назначения

Захарян может получить гражданство Армении. ФИФА разрешит ему сменить сборную

Месси в разговоре с Лапортой не исключил свое возвращение в «Барселону» (Forbes)

Тухеля могут депортировать из Великобритании