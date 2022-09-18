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    Стала известна зарплата комментаторов «Матч ТВ» и ведущего «Есть тема!»

    Видеоблогер Павел Городницкий рассказал, сколько в среднем в месяц зарабатывают комментаторы «Матч ТВ». Цифры следующие:

    • Георгий Черданцев – 1,1 миллиона рублей;
    • Константин Генич – 550 тысяч;
    • Тимур Журавель – 530 тысяч;
    • Дмитрий Шнякин – 490 тысяч;
    • Роман Нагучев – 365 тысяч;
    • ведущий ток-шоу «Есть тема!» Антон Анисимов – 130 тысяч.

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    Источник: ютуб-канал Павла Городницкого

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5517

      Красногорск_Фан 12 минут назад

      Был по работе на очистных сооружениях водоканала в Петрозаводске. Там где грязная вода с фекалиями становится снова чистой. Зарплаты у работяг там на ноль поменьше. А вони столько же сколько на Срач ТВ.

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      Рейтинг: +95

      Александр.Т. > Красногорск_Фан 3 минуты назад

      Лучший комент

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      Рейтинг: +1043

      edw7777 38 минут назад

      Не учтены доходы от рекламы. У некоторых эти суммы больше зарплаты .

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