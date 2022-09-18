Стала известна зарплата комментаторов «Матч ТВ» и ведущего «Есть тема!»

Был по работе на очистных сооружениях водоканала в Петрозаводске. Там где грязная вода с фекалиями становится снова чистой. Зарплаты у работяг там на ноль поменьше. А вони столько же сколько на Срач ТВ.
Видеоблогер Павел Городницкий рассказал, сколько в среднем в месяц зарабатывают комментаторы «Матч ТВ». Цифры следующие:
- Георгий Черданцев – 1,1 миллиона рублей;
- Константин Генич – 550 тысяч;
- Тимур Журавель – 530 тысяч;
- Дмитрий Шнякин – 490 тысяч;
- Роман Нагучев – 365 тысяч;
- ведущий ток-шоу «Есть тема!» Антон Анисимов – 130 тысяч.