Бальде дисквалифицирован на три месяца, «Зенит» нарушил регламент, Дивеев выбыл до конца года и другие новости дня

«Зенит» выдал лучший старт в истории РПЛ.

«Подарю тебе билеты в цирк». Макаров – судье после матча с «Зенитом».

Йоканович после поражения от «Зенита» обвинил судей в неуважении к «Динамо».

Игроки «Зенита» нарушили регламент после матча с «Динамо».

Алвес: «Если Месси обгонит меня по трофеям – буду играть до 50 лет».

Немецкий министр требует отстранить сборные России и Белоруссии от участия в отборе Евро-2024.

Промес и Брызгалов не смогли обменяться футболками. Игрок «Факела» сказал, что у него одна майка.

Джикия: «Сегодняшний «Спартак» зависит от Мартинса и Литвинова. Дожили».

«Спартак» подтвердил, что новичок клуба Бальде дисквалифицирован на 3 месяца за допинг.

ЦСКА назвал срок восстановления Дивеева. У игрока перелом.

«Самый лучший тренер в мире». Фанаты «Зенита» посвятили баннер Садырину на матче с «Динамо».

«Спартак» показал юбилейную форму, в которой проведет остаток сезона.