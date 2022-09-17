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    ЦСКА сообщил срок восстановления Дивеева. У игрока перелом

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев травмировался в матче десятого тура РПЛ против «Торпедо» (0:1).

    «У Дивеева диагностирован перелом большеберцовой кости

    В течение ближайших дней он будет проходить курс стартовой терапии, и за это время будет определена окончательная тактика лечения.

    Ориентировочный срок лечения составит не менее трeх месяцев», – написал ЦСКА.

    • Таким образом, Дивеев не сыграет до конца года.
    • 22-летний игрок стоит 6 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ Дивеев не пропустил ни матча, забил гол, сделал ассист.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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