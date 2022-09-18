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    ⚽ РПЛ. «Зенит» уходит в отрыв, ЦСКА проиграл «Торпедо», «Спартак» и «Локо» встретятся сегодня

    Накануне, 17 сентября, стартовал десятый тур чемпионата России. В субботу состоялись четыре матча.

    Первыми сыграли «Урал» и «Ахмат» (1:2), затем «Торпедо» принял ЦСКА (1:0), а «Ростов» встретился с «Крыльями Советов» (2:1).

    Вечером прошел центральный матч тура между «Динамо» и «Зенитом» (2:0).

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Оренбург

    18 сентября, 14:00 мск

    Краснодар – Химки

    18 сентября, 16:30 мск

    Сочи – Факел (Воронеж)

    18 сентября, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва)

    18 сентября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Харин, 38; 1:1 – Быковский, 84; 1:2 – Бериша, 90.

    Торпедо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Шапич, 33.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Байрамян, 1; 1:1 – Пиняев, 12; 2:1 – Полоз, 68 (с пенальти).

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мостовой, 35; 0:2 – Мантуан, 90+3.

    Удаления: Фернандес, 66 (вторая ж.к.) – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +106

      ЭтожЯ 40 минут назад

      Завтра всё ясно , как божий день . Гудки сольют , Нижний не проиграет .

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      Рейтинг: +3721

      Питерский князь 11 часов назад

      Ну что, размажим сегодня Динамо?
      :)))

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