⚽ РПЛ. «Урал» примет «Ахмат», ЦСКА – в гостях у «Торпедо», «Ростов» сыграет с «Крыльями», «Динамо» встретится с «Зенитом»

Сегодня, 17 сентября, стартует десятый тур чемпионата России. В субботу состоятся четыре матча.

Первыми сыграют «Урал» и «Ахмат», затем «Торпедо» примет ЦСКА, а «Ростов» встретится с «Крыльями Советов».

Вечером пройдет центральный матч тура между «Динамо» и «Зенитом».

Россия. РПЛ. 10-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный)

17 сентября, 12:00 мск

Торпедо (Москва) – ЦСКА (Москва)

17 сентября, 14:00 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара)

17 сентября, 16:30 мск

Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

17 сентября, 19:00 мск

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Пари НН (Нижний Новгород) – Оренбург

18 сентября, 14:00 мск

Краснодар – Химки

18 сентября, 16:30 мск

Сочи – Факел (Воронеж)

18 сентября, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва)

18 сентября, 19:00 мск

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