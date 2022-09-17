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    ⚽ РПЛ. «Урал» примет «Ахмат», ЦСКА – в гостях у «Торпедо», «Ростов» сыграет с «Крыльями», «Динамо» встретится с «Зенитом»

    Сегодня, 17 сентября, стартует десятый тур чемпионата России. В субботу состоятся четыре матча.

    Первыми сыграют «Урал» и «Ахмат», затем «Торпедо» примет ЦСКА, а «Ростов» встретится с «Крыльями Советов».

    Вечером пройдет центральный матч тура между «Динамо» и «Зенитом».

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный)

    17 сентября, 12:00 мск

    Торпедо (Москва) – ЦСКА (Москва)

    17 сентября, 14:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара)

    17 сентября, 16:30 мск

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    17 сентября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Пари НН (Нижний Новгород) – Оренбург

    18 сентября, 14:00 мск

    Краснодар – Химки

    18 сентября, 16:30 мск

    Сочи – Факел (Воронеж)

    18 сентября, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва)

    18 сентября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

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    Источник: «Бомбардир»

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