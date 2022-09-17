⚽ РПЛ. «Урал» примет «Ахмат», ЦСКА – в гостях у «Торпедо», «Ростов» сыграет с «Крыльями», «Динамо» встретится с «Зенитом»

Сегодня, 17 сентября, стартует десятый тур чемпионата России. В субботу состоятся четыре матча.
Первыми сыграют «Урал» и «Ахмат», затем «Торпедо» примет ЦСКА, а «Ростов» встретится с «Крыльями Советов».
Вечером пройдет центральный матч тура между «Динамо» и «Зенитом».
Россия. РПЛ. 10-й тур
Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный)
17 сентября, 12:00 мск
Торпедо (Москва) – ЦСКА (Москва)
17 сентября, 14:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара)
17 сентября, 16:30 мск
Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
17 сентября, 19:00 мск
Пари НН (Нижний Новгород) – Оренбург
18 сентября, 14:00 мск
18 сентября, 16:30 мск
18 сентября, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Локомотив (Москва)
18 сентября, 19:00 мск