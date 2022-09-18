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    ⚽ РПЛ. «Спартак» примет «Локомотив», «Краснодар» – «Химки»

    Сегодня, 18 сентября, десятый тур РПЛ завершится четырьмя матчами. Сначала сыграют «Пари НН» и «Оренбург».

    Затем единовременно начнутся матчи «Краснодар» – «Химки» и «Сочи» – «Факел».

    Закроет тур московское дерби «Спартака» и «Локомотива».

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Оренбург

    18 сентября, 14:00 мск

    Краснодар – Химки

    18 сентября, 16:30 мск

    Сочи – Факел (Воронеж)

    18 сентября, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва)

    18 сентября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Харин, 38; 1:1 – Быковский, 84; 1:2 – Бериша, 90.

    Торпедо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Шапич, 33.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Байрамян, 1; 1:1 – Пиняев, 12; 2:1 – Полоз, 68 (с пенальти).

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мостовой, 35; 0:2 – Мантуан, 90+3.

    Удаления: Фернандес, 66 (вторая ж.к.) – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:01
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1510

      alefreddy 6 минут назад

      думаю победа будет за Спартаком

      0
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      Рейтинг: +5514

      Красногорск_Фан 47 минут назад

      Предлагаю вместо игры Спартак - Локомотив махнуть не глядя Абскакаля на Циннбауэра. Как минимум на бровке сегодня будет шоу. Предельно отстаненный от жизни Циннбауэр снова отрастит антенку к Сириусу и 2 тайма будет сидеть недвижимо вдали от игроков пересчитывая барыш от нифиганиделанья, а вокруг будет прыгать как в жопу ужаленный Абскакаль. Контраст будет еще тот.

      0
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      Рейтинг: +4865

      Enter2006 1 час назад

      Садыгов и Терюшков, вас 3,14дарасов заранее "поздравляю", очередной раз, за увольнение Юрана и очередным проигрышем. Увольняют тренеров за плохие результаты, а не за то что тренер вытащил из говна Химки в прошлом сезоне оставив в РПЛ, и в новом сезоне занимали 5-7 место в таблице РПЛ. Таким как вы - не место в футболе! В проигрыше Химок с вами уродами я уверен!

      2
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      Рейтинг: +50459

      MaxRnD > Enter2006 1 час назад

      С Васильевым то ж самое, взяли и не за хер выгнали ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +5514

      Красногорск_Фан > MaxRnD 51 минуту назад

      Согласен с обоими. Ранее по свински расстались с ЮПС когда Локомотив был не там где сейчас, Сочи очень легко отпустили Федотова (полагаю денег у Вротенберга достаточно), и т.д. Профессионалов в нашей стране не ценят.

      0
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      Рейтинг: +141

      ЭтожЯ 14 часов назад

      Завтра всё ясно , как божий день . Гудки сольют , Нижний не проиграет .

      0
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      ...
      Рейтинг: +50459

      MaxRnD > ЭтожЯ 1 час назад

      По поводу Локомотива вообще не факт

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +141

      ЭтожЯ > MaxRnD 1 час назад

      Да с чего вдруг ? Хоттабыч за Локо притопил ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50459

      MaxRnD > ЭтожЯ 1 час назад

      Ну ты ж понимаешь какой будет ответ ? И это при том, что индивидуально игроки Локо в большинстве на голову сильней наших

      0
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      ...
      Рейтинг: +141

      ЭтожЯ > MaxRnD 1 час назад

      Каких ваших ? Ваши вчерась играли .

      0
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      Рейтинг: +50459

      MaxRnD > ЭтожЯ 58 минут назад

      Логики в ответе не прослеживаешь ?

      0
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      Рейтинг: +141

      ЭтожЯ > MaxRnD 53 минуты назад

      Ладно, бог с ними с "вашими" . Кто у паровозов к примеру , на голову сильнее Промеса , Мозеса или Рыбуса ?

      0
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      Рейтинг: +3721

      Питерский князь 17 сентября, 13:28

      Ну что, размажим сегодня Динамо?
      :)))

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