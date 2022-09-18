⚽ РПЛ. «Спартак» примет «Локомотив», «Краснодар» – «Химки»

думаю победа будет за Спартаком
Сегодня, 18 сентября, десятый тур РПЛ завершится четырьмя матчами. Сначала сыграют «Пари НН» и «Оренбург».
Затем единовременно начнутся матчи «Краснодар» – «Химки» и «Сочи» – «Факел».
Закроет тур московское дерби «Спартака» и «Локомотива».
Россия. РПЛ. 10-й тур
Пари НН (Нижний Новгород) – Оренбург
18 сентября, 14:00 мск
18 сентября, 16:30 мск
18 сентября, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Локомотив (Москва)
18 сентября, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Харин, 38; 1:1 – Быковский, 84; 1:2 – Бериша, 90.
Торпедо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Шапич, 33.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Байрамян, 1; 1:1 – Пиняев, 12; 2:1 – Полоз, 68 (с пенальти).
Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Мостовой, 35; 0:2 – Мантуан, 90+3.
Удаления: Фернандес, 66 (вторая ж.к.) – нет.