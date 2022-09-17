«Спартак» определился со спортивным директором, Прокоп из «Амкала» получил предложение из Европы и другие новости дня

Соболев обматерил судью в дебютном матче своей команды в МФЛ. Его клуб разгромно проиграл 2Drots.

«Спартак» согласовал кандидатуру нового спортивного директора. Стало известно, когда он прибудет в Москву.

«Чистый русофоб». Червиченко – о будущем спортивном директоре «Спартака».

Переход Гонсалеса в «Спартак» сорвался из-за убийства Дарьи Дугиной.

«А мы продолжаем «ныть». «Краснодар» показал разную трактовку аналогичных эпизодов в матче с ЦСКА.

Капитан «Атлетико»: «Если Винисиус забьет и станцует, у него будут проблемы».

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Дьяков после финала МКС назвал судью гондоном и пидорасом и угрожал расправой.