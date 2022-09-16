В Госдуме за круглым столом обсудят продажу пива на стадионах

Вопрос продажи пива на российских стадионах обсудят в Госдуме. Об этом сообщил депутат Дмитрий Свищев.
«Мы встречались с Александром Алаевым, обсуждали развитие футбола. В частности, возвращение продажи пива на стадионах. Эту тему мы обсудим в октябре на круглом столе», – сказал Свищев.
- В мае правительство Москвы в рамках эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.
Источник: ТАСС