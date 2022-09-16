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    В Госдуме за круглым столом обсудят продажу пива на стадионах

    Вопрос продажи пива на российских стадионах обсудят в Госдуме. Об этом сообщил депутат Дмитрий Свищев.

    «Мы встречались с Александром Алаевым, обсуждали развитие футбола. В частности, возвращение продажи пива на стадионах. Эту тему мы обсудим в октябре на круглом столе», – сказал Свищев.

    • В мае правительство Москвы в рамках эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +517

      Fialet 26 минут назад

      Пиво без водки - деньги на ветер.

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      Рейтинг: +15539

      NewLife 36 минут назад

      Это жутко сложный вопрос государственной важности, поэтому, отбросив разную мелочевку, как здравоохранение и образование, дума бросила свои лучшие силы на его решение. Потом за тем же круглым столом можно будет выпить пивка и поговорить об отмене фигайди.

      1
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      Рейтинг: +525

      Sergh4 1 час назад

      При fan-id пиво покупать некому будет, людей почти нет.

      1
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      Рейтинг: +592

      Xiko 1 час назад

      Возьмут пива и обсудят продажу пива на стадионе

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      Рейтинг: +5945

      Давид59 1 час назад

      Когда они уже поймут, что губит людей не пиво!

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      Рейтинг: +9912

      R_a_i_n 1 час назад

      Кто его покупать будет? Людей нету на трибунах.

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      Рейтинг: +5699

      Беспонтий 2 часа назад

      судьбоносненько так обсудили
      посидели и пива попили
      и подумали
      вот бы слегка
      нам нанять для себя ЧВК

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      Рейтинг: +17154

      Cleaner 2 часа назад

      Депутаты соберутся за круглым столом, бухнут, и обсудят продажу пива на стадионах...)

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