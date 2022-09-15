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    Внимание: в 21 матчах ЛЧ у Холанда 26 голов. Последний (невероятнейший!) – в первом же матче против «Боруссии»

    Второй тур группового этапа Лиги чемпионов подарил нам две драмы. Одна – первый матч Роберта Левандовски против «Баварии». Получилось скомкано для него: «Барселона», а сам Левандовски не отметился забитым мячом. Об этом мы подробнее писали здесь:

    Месси – машина по рекордам в ЛЧ. Правда, к ним относится спокойно: главное – выгода для команды

    Другая драма – первый матч Эрлинга Холанда против дортмундской «Боруссии». Перед встречей действующие лица говорили такое:

    • Марко Ройс: «Холанд? Думаю, никто не знает, как его остановить. Он – феномен, но мы будем делать все, чтобы он принес нам как можно меньше неприятностей»;
    • Эдин Терзич: «Я тренировал Холанда, и он невероятен. К сожалению, сейчас он будет играть против нас»;
    • Пеп Гвардиола: «Для него это будет большим испытанием. Но я надеюсь, что он отложит чувства: теперь это футболист «Манчестер Сити».

    Перед матчем Холанд поприветствовал фанатов «Боруссии». И замолчал на 83 минуты. За это время он не нанес ни одного удара в створ ворот соперника. За это время «Манчестер Сити» пропустил мяч от Джуда Беллингема, а потом сравнял счет невероятным ударом Джона Стоунза.

    84-я минута – Эрлинг Холанд вырвал победу невероятным ударом. Вот момент самого удара (как он это сделал?!):

    А вот празднование Холанда – ни одной эмоции:

    А теперь вдумайтесь:

    • Это его 26-й мяч в Лиге чемпионов – всего в 21 встрече за «Мольде», «Боруссию» и «Ман Сити»;
    • Это его 13-й гол за «Манчестер Сити» со старта сезона;
    • Вообще-то ему всего 22 года.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: скриншоты с сайта «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      vikingus 12 минут назад

      За Зальцбург он вроде тоже забивал в ЛЧ

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      Рейтинг: +89

      Павлюченко9 2 часа назад

      Скоро он перестанет забивать

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