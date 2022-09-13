УЕФА может отстранить Боснию и Герцоговину за матч с Россией, Туран завершил карьеру и другие новости дня

«Ахмат» уволил Талалаева в перерыве матча с «Пари НН»

В «Манчестер Юнайтед» ожидают, что Роналду зимой попытается уйти из команды

«Вулверхэмптон» объявил о переходе 33-летнего Диего Косты

Юран больше не намерен тренировать «Химки». Также он ответил на обвинения в попытке организовать договорной матч

Экс-игрок «Барсы» и «Атлетико» Туран объявил о завершении карьеры в 35 лет

Матчи 5 и 6 туров группового этапа Кубка России перенесены в интересах сборной

Кариус – новый вратарь «Ньюкасла»

УЕФА может отстранить Боснию и Герцоговину за матч с Россией. Судьба встречи определится в октябре

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Сборной Эквадора снова грозит отстранение от ЧМ-2022