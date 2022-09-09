АПЛ может перенести еще один тур из-за похорон Елизаветы II

Проведение восьмого тура английской Премьер-лиги оказалось под вопросом.

Матчи, запланированные на 16-18 сентября, также могут перенести.

Из-за похорон королевы Великобритании Елизаветы II есть опасения, что не хватит полиции для обеспечения безопасности на играх.

Ранее АПЛ официально подтвердила перенос седьмого тура.