АПЛ может перенести еще один тур из-за похорон Елизаветы II

Проведение восьмого тура английской Премьер-лиги оказалось под вопросом.
Матчи, запланированные на 16-18 сентября, также могут перенести.
Из-за похорон королевы Великобритании Елизаветы II есть опасения, что не хватит полиции для обеспечения безопасности на играх.
Ранее АПЛ официально подтвердила перенос седьмого тура.
- Королева умерла в четверг в возрасте 96 лет.
- Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.
- Ее похороны, скорее всего, пройдут в понедельник, 19 сентября.
Источник: The Telegraph