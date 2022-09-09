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    АПЛ может перенести еще один тур из-за похорон Елизаветы II

    Проведение восьмого тура английской Премьер-лиги оказалось под вопросом.

    Матчи, запланированные на 16-18 сентября, также могут перенести.

    Из-за похорон королевы Великобритании Елизаветы II есть опасения, что не хватит полиции для обеспечения безопасности на играх.

    Ранее АПЛ официально подтвердила перенос седьмого тура.

    • Королева умерла в четверг в возрасте 96 лет.
    • Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.
    • Ее похороны, скорее всего, пройдут в понедельник, 19 сентября.

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    Источник: The Telegraph

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