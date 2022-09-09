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    МОК оставил в силе санкции против российского спорта

    Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что ограничительные меры в отношении спортсменов из России продолжат действовать.

    «Исполком МОК постоянно мониторит ситуацию на Украине. Комитет уже принял санкции и защитные меры, они остаются в силе.

    Санкции заключаются в том, что на международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов, международные федерации не должны проводить соревнования в России, все это остается в силе.

    Защитные меры также остаются в силе, мы уже неоднократно разъясняли дилемму, стоящую перед международным спортивным движением.

    Защитные меры были приняты, так как правительства разных стран стали вмешиваться в зону ответственности спортивных федераций в отношении того, кто может принимать участие в соревнованиях.

    Это поставило под угрозу цельность спортивных соревнований. Чтобы предотвратить политизацию турниров, мы и приняли защитные меры.

    Так как в настоящее время мы не можем выполнять нашу гуманитарную миссию по объединению спортивного мира, для защиты этой миссии в будущем мы были вынуждены рекомендовать неучастие атлетов только из-за их национальности«, – объяснил Адамс.

    Источник: «Р-Спорт»

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