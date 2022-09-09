⚽ РПЛ. «Сочи» примет «Динамо», ЦСКА и «Краснодар» сыграют завтра

Сегодня, 9 сентября, стартует 9-й тур РПЛ.
В 20:00 по Москве «Сочи» примет на своем поле «Динамо».
Завтра ЦСКА встретится с «Краснодаром». В воскресенье «Ростов» сыграет со «Спартаком».
Россия. РПЛ. 9-й тур
9 сентября, 20:00 мск
Химки – Крылья Советов (Самара)
10 сентября, 15:00 мск
10 сентября, 17:30 мск
Ахмат (Грозный) – Пари НН (Нижний Новгород)
10 сентября, 19:45 мск
Урал (Екатеринбург) – Торпедо (Москва)
11 сентября, 13:00 мск
Факел (Воронеж) – Локомотив (Москва)
11 сентября, 15:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург
11 сентября, 17:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва)
11 сентября, 19:45 мск