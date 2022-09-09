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    ⚽ РПЛ. «Сочи» примет «Динамо», ЦСКА и «Краснодар» сыграют завтра

    Сегодня, 9 сентября, стартует 9-й тур РПЛ.

    В 20:00 по Москве «Сочи» примет на своем поле «Динамо».

    Завтра ЦСКА встретится с «Краснодаром». В воскресенье «Ростов» сыграет со «Спартаком».

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Сочи – Динамо (Москва)

    9 сентября, 20:00 мск

    Химки – Крылья Советов (Самара)

    10 сентября, 15:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Краснодар

    10 сентября, 17:30 мск

    Ахмат (Грозный) – Пари НН (Нижний Новгород)

    10 сентября, 19:45 мск

    Урал (Екатеринбург) – Торпедо (Москва)

    11 сентября, 13:00 мск

    Факел (Воронеж) – Локомотив (Москва)

    11 сентября, 15:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург

    11 сентября, 17:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва)

    11 сентября, 19:45 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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