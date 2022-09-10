⚽ РПЛ. «Сочи» победил «Динамо», ЦСКА и «Краснодар» сыграют сегодня

Накануне, 9 сентября, стартовал 9-й тур РПЛ.

В 20:00 по Москве «Сочи» принял на своем поле «Динамо» (2:1).

Сегодня ЦСКА встретится с «Краснодаром». В воскресенье «Ростов» сыграет со «Спартаком».

Россия. РПЛ. 9-й тур

Химки – Крылья Советов (Самара)

10 сентября, 15:00 мск

ЦСКА (Москва) – Краснодар

10 сентября, 17:30 мск

Ахмат (Грозный) – Пари НН (Нижний Новгород)

10 сентября, 19:45 мск

Урал (Екатеринбург) – Торпедо (Москва)

11 сентября, 13:00 мск

Факел (Воронеж) – Локомотив (Москва)

11 сентября, 15:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург

11 сентября, 17:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва)

11 сентября, 19:45 мск

Сочи – Динамо (Москва) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Мелкадзе, 6; 2:0 – Нобоа, 11; 2:1 – Макаров, 40.

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