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    ⚽ РПЛ. «Сочи» победил «Динамо», ЦСКА и «Краснодар» сыграют сегодня

    Накануне, 9 сентября, стартовал 9-й тур РПЛ.

    В 20:00 по Москве «Сочи» принял на своем поле «Динамо» (2:1).

    Сегодня ЦСКА встретится с «Краснодаром». В воскресенье «Ростов» сыграет со «Спартаком».

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Химки – Крылья Советов (Самара)

    10 сентября, 15:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Краснодар

    10 сентября, 17:30 мск

    Ахмат (Грозный) – Пари НН (Нижний Новгород)

    10 сентября, 19:45 мск

    Урал (Екатеринбург) – Торпедо (Москва)

    11 сентября, 13:00 мск

    Факел (Воронеж) – Локомотив (Москва)

    11 сентября, 15:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург

    11 сентября, 17:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва)

    11 сентября, 19:45 мск

    Сочи – Динамо (Москва) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Мелкадзе, 6; 2:0 – Нобоа, 11; 2:1 – Макаров, 40.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +498

      Красногвардейчик 9 минут назад

      Удачи ЦСКА, надеюсь хоть в этом матче, нас не будут душить Ивановы и Казарцевы

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