⚽ РПЛ. «Химки» примут «Крылья», ЦСКА сыграет с «Краснодаром», «Ахмат» встретится с «Пари НН»

Ждем хороших игр
Сегодня, 10 сентября, девятый тур чемпионата России продолжится тремя матчами.
Откроют игровой день «Химки» и «Крылья Советов», затем в Москве встретятся ЦСКА и «Краснодар», а вечером «Ахмат» примет «Пари НН».
Россия. РПЛ. 9-й тур
Химки – Крылья Советов (Самара)
10 сентября, 15:00 мск
10 сентября, 17:30 мск
Ахмат (Грозный) – Пари НН (Нижний Новгород)
10 сентября, 19:45 мск
Урал (Екатеринбург) – Торпедо (Москва)
11 сентября, 13:00 мск
Факел (Воронеж) – Локомотив (Москва)
11 сентября, 15:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург
11 сентября, 17:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва)
11 сентября, 19:45 мск
Сочи – Динамо (Москва) – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Мелкадзе, 6; 2:0 – Нобоа, 11; 2:1 – Макаров, 40.