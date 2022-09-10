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    ⚽ РПЛ. «Химки» примут «Крылья», ЦСКА сыграет с «Краснодаром», «Ахмат» встретится с «Пари НН»

    Сегодня, 10 сентября, девятый тур чемпионата России продолжится тремя матчами.

    Откроют игровой день «Химки» и «Крылья Советов», затем в Москве встретятся ЦСКА и «Краснодар», а вечером «Ахмат» примет «Пари НН».

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Химки – Крылья Советов (Самара)

    10 сентября, 15:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Краснодар

    10 сентября, 17:30 мск

    Ахмат (Грозный) – Пари НН (Нижний Новгород)

    10 сентября, 19:45 мск

    Урал (Екатеринбург) – Торпедо (Москва)

    11 сентября, 13:00 мск

    Факел (Воронеж) – Локомотив (Москва)

    11 сентября, 15:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург

    11 сентября, 17:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва)

    11 сентября, 19:45 мск

    Сочи – Динамо (Москва) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Мелкадзе, 6; 2:0 – Нобоа, 11; 2:1 – Макаров, 40.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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