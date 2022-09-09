Мевля перешел в «Спартак», Педриньо – в «Локо», Поттер возглавил «Челси» и другие новости дня

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Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

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Клубы АПЛ уверены, что седьмой тур перенесут из-за смерти Елизаветы II