Стали известны подробности формата Лиги легенд. Начало – в октябре

РФС разрабатывает турнир для ветеранов футбола – Лига легенд. Стали известны детали формата.

«В прорабатывающемся РФС турнире примут участие «Спартак», «Ротор», «Динамо», «Крылья Советов», «Локомотив», «Рубин», ЦСКА и «Зенит».

Клубы будут разбиты на две группы. Затем две лучшие команды из квартета встретятся в полуфиналах, которые, как и финал турнира, запланированы на июль 2023 года. Первые встречи должны состояться в октябре 2022 года. Матчем-открытием может стать игра между «Крыльями Советов» и «Спартаком» в стадионе «Металлург» в Самаре.

Некоторые матчи будут приурочены к историческим событиям:

ветераны ЦСКА и «Локомотива» сыграют в рамках 20‑летия золотого матча в Черкизове;

«Динамо» – «Спартак» – в рамках празднования 100‑летия общества «Динамо»;

«Ротор» – «Динамо» в рамках празднования 100‑летия общества «Динамо» и памятного финала Кубка России 1995 года.

Согласно формату, команды будут проводить на поле два тайма по 30 минут, в случае ничьи назначается серия пенальти», – сообщил подробности источник.