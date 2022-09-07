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    Стали известны подробности формата Лиги легенд. Начало – в октябре

    РФС разрабатывает турнир для ветеранов футбола – Лига легенд. Стали известны детали формата.

    «В прорабатывающемся РФС турнире примут участие «Спартак», «Ротор», «Динамо», «Крылья Советов», «Локомотив», «Рубин», ЦСКА и «Зенит».

    Клубы будут разбиты на две группы. Затем две лучшие команды из квартета встретятся в полуфиналах, которые, как и финал турнира, запланированы на июль 2023 года. Первые встречи должны состояться в октябре 2022 года. Матчем-открытием может стать игра между «Крыльями Советов» и «Спартаком» в стадионе «Металлург» в Самаре.

    Некоторые матчи будут приурочены к историческим событиям:

    • ветераны ЦСКА и «Локомотива» сыграют в рамках 20‑летия золотого матча в Черкизове;
    • «Динамо» – «Спартак» – в рамках празднования 100‑летия общества «Динамо»;
    • «Ротор»«Динамо» в рамках празднования 100‑летия общества «Динамо» и памятного финала Кубка России 1995 года.

    Согласно формату, команды будут проводить на поле два тайма по 30 минут, в случае ничьи назначается серия пенальти», – сообщил подробности источник.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17295

      житель СПб 6 часов назад

      Ну хорошо. А судить их - как будут? Если как в последнем матче Спартак-Зенит, то смысла в таком турнире - НОЛЬ. А вот если по взрослому... Тогда могут быть и травмы в борьбе - а для возрастных людей это может привести к большим последствиям... Нет, наверное, смысла в этом НЕТ. Правда, у нас смыслами не очень озабочены...

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      Рейтинг: +820

      SpartakMoskwa 6 часов назад

      Ох будет же весело

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