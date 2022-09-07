Стали известны подробности формата Лиги легенд. Начало – в октябре

Ну хорошо. А судить их - как будут? Если как в последнем матче Спартак-Зенит, то смысла в таком турнире - НОЛЬ. А вот если по взрослому... Тогда могут быть и травмы в борьбе - а для возрастных людей это может привести к большим последствиям... Нет, наверное, смысла в этом НЕТ. Правда, у нас смыслами не очень озабочены...
РФС разрабатывает турнир для ветеранов футбола – Лига легенд. Стали известны детали формата.
«В прорабатывающемся РФС турнире примут участие «Спартак», «Ротор», «Динамо», «Крылья Советов», «Локомотив», «Рубин», ЦСКА и «Зенит».
Клубы будут разбиты на две группы. Затем две лучшие команды из квартета встретятся в полуфиналах, которые, как и финал турнира, запланированы на июль 2023 года. Первые встречи должны состояться в октябре 2022 года. Матчем-открытием может стать игра между «Крыльями Советов» и «Спартаком» в стадионе «Металлург» в Самаре.
Некоторые матчи будут приурочены к историческим событиям:
- ветераны ЦСКА и «Локомотива» сыграют в рамках 20‑летия золотого матча в Черкизове;
- «Динамо» – «Спартак» – в рамках празднования 100‑летия общества «Динамо»;
- «Ротор» – «Динамо» в рамках празднования 100‑летия общества «Динамо» и памятного финала Кубка России 1995 года.
Согласно формату, команды будут проводить на поле два тайма по 30 минут, в случае ничьи назначается серия пенальти», – сообщил подробности источник.