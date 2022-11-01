Смотрите матчи ЛЧ и получайте 2000 рублей бесплатно

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Главные новости
01:16
«Бавария» – единственный клуб в этой ЛЧ, набравший максимальное количество очков в группе
01:11
Текст
Неожиданный бомбардир «Баварии»: шутки и бесконечные оскорбления он перебил голами в шести матчах подряд
1
01:02
«Бавария» – первый клуб в истории, дважды подряд выигравший 6 из 6 матчей в группе ЛЧ
01:01
Стали известны 14 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов
00:59
Лига чемпионов. «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» вышли в плей-офф, обыграв «Марсель» и «Спортинг»
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Все новости
01:23
Черчесов призвал «Локомотив» вернуть Семина
01:06
«Аякс», «Спортинг» и «Байер» вышли в плей-офф Лиги Европы
00:56
Лига чемпионов. «Наполи» проиграл «Ливерпулю», но вышел из группы с первого места
00:53
Лига чемпионов. «Бавария» победила «Интер» и набрала 18 очков из 18 возможных
00:52
Лига чемпионов. «Барселона» победила «Викторию» в матче с шестью голами
00:08
Черчесов: «Лучшие матчи Дзюбы еще впереди»
1
00:03
Агент Евсеева прокомментировал новость о возможном назначении его клиента тренером «Локо»
1 ноября
23:57
Самедов назвал футболиста, который удивил его больше всех в первом круге РПЛ
1
23:54
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23:43
Клопп провел 400-й матч во главе «Ливерпуля». Больше только у трех тренеров
23:33
Гризманн: «Атлетико» не заслужил права выйти из группы. Нам нужно сжать булки и заткнуться»
23:27
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Крах «Атлетико» в ЛЧ: из легкой группы не прошел даже в Лигу Европы – такое с командой впервые
1
23:26
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«Атлетико» впервые в истории занял последнее место в группе Лиги чемпионов
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Источник:
«Бомбардир»
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01.11.2022 23:25
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