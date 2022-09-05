Хоккеиста Сулейманова осудили условно за покупку военного билета

Это разве не футбольный портал? У нас вот, например, синхронистки где-то что-то там всегда выигрывают, но об этом тут новостей не постят...
Ленинский районный суд Уфы приговорил к пяти годам лишения свободы хоккеиста Анвара Сулейманова.
Назначенное наказание будет условным с испытательным сроком на четыре года.
Сулейманова обвиняли в даче взятки за уклонение от службы в армии.
Сообщается, что спортсмен в октябре 2019 года заплатил за покупку военного билета 158 тысяч рублей.
Сулейманов и его адвокат сообщили, что не будут обжаловать приговор.