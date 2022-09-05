Хоккеиста Сулейманова осудили условно за покупку военного билета

Ленинский районный суд Уфы приговорил к пяти годам лишения свободы хоккеиста Анвара Сулейманова.

Назначенное наказание будет условным с испытательным сроком на четыре года.

Сулейманова обвиняли в даче взятки за уклонение от службы в армии.

Сообщается, что спортсмен в октябре 2019 года заплатил за покупку военного билета 158 тысяч рублей.

Сулейманов и его адвокат сообщили, что не будут обжаловать приговор.