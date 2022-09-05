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    Хоккеиста Сулейманова осудили условно за покупку военного билета

    Ленинский районный суд Уфы приговорил к пяти годам лишения свободы хоккеиста Анвара Сулейманова.

    Назначенное наказание будет условным с испытательным сроком на четыре года.

    Сулейманова обвиняли в даче взятки за уклонение от службы в армии.

    Сообщается, что спортсмен в октябре 2019 года заплатил за покупку военного билета 158 тысяч рублей.

    Сулейманов и его адвокат сообщили, что не будут обжаловать приговор.

    Источник: ТАСС

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    05.09.2022 10:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -40

      dragoff 18 часов назад

      Это разве не футбольный портал? У нас вот, например, синхронистки где-то что-то там всегда выигрывают, но об этом тут новостей не постят...

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