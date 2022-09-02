Переход Захаряна в «Челси» сорвался, ЦСКА купил защитника и другие новости дня

В Москве погиб глава совета директоров «Лукойла». На прошлой неделе компания стала владельцем «Спартака»

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Аканжи за 17,5 миллиона

Стали известны номинанты на звание лучшего тренера и игрока РПЛ в августе

«Динамо» опубликовало заявление о несостоявшемся переходе Захаряна в «Челси»

«Сочи» объявил о переходе воспитанника «ПСЖ», выиграв конкуренцию у двух английских клубов

ЦСКА объявил о трансфере Роши. Сумма сделки – 2 миллиона

Турецкий клуб ведет переговоры о трансфере Роналду

«Милан» арендовал защитника «Барселоны» и хавбека «Вольфсбурга»

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» выиграл третий матч подряд, Роналду снова не забил

«Ливерпуль» объявил об аренде футболиста «Ювентуса»