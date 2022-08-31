Мбаппе встречается с трансгендерной моделью, «МЮ» купил Антони за 95 миллионов и другие новости дня

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«Динамо» объявило о переходе Маричала. Контракт – до 2027 года.

«Спартак» согласился заплатить 1,5 миллиона за Фернандеса. Руководство убедил лично Абаскаль.

Кубок России. 2DROTS проиграл «Текстильщику» в серии пенальти и вылетел из турнира.

Мбаппе встречается с трансгендерной моделью (Corriere dello Sport).

Антони – новый игрок «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки – 95 миллионов.

«Наши условия отличаются от соперников». Семак недоволен календарем «Зенита».

Президент «Демирспора» объяснил, зачем клуб подписал Дзюбу.

Гурцкая: «Карраскаль мог перейти в «Спартак», но я сказал, что это говно-игрок. Я – лошара».