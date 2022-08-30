Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кофрие ушел из «Спартака», Моро – из «Динамо», «Химки» могут вернуть Юрана и другие новости дня

    Стало известно, когда Роша прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА. Клуб готов заплатить за бразильца 2 миллиона

    Вооруженные люди вымогали 13 миллионов у Погба. В преступную группу входили его брат и друзья детства

    «Динамо» объявило об уходе Моро в «Болонью»

    Самошников провалил медосмотр для перехода из «Рубина» в «Динамо»

    «Спартак» объявил о переходе Кофрие в «Клермон»

    Молодежная сборная России в сентябре проведет два товарищеских матча. РФС назвал соперников

    Трансфер Захаряна в «Челси» под угрозой срыва («СЭ»)

    «Химки» могут уволить Писарева в среду и вернуть Юрана

    «Спартак» сделал официальное предложение по испанцу Паоло Фернандесу. «Волос» требует 1,5 миллиона

    «Арис» близок к подписанию Кокорина, переговоры – на заключительном этапе

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11